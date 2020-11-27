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Наш главный принцип должен заключаться в триединстве гражданина, гражданского общества и государства – Госсекретарь РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
27 Ноября 2020, 12:12
Наш главный принцип должен заключаться в триединстве гражданина, гражданского общества и государства – Госсекретарь РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нельзя согласиться с антагонистическими взглядами, отчуждающими государство от общества. Такое мнение высказал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на пленарном заседании IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя согласиться с антагонистическими взглядами тех, кто живет в избранном ими обществе и придерживается антагонистических взглядов, отчуждающих государство от граждан. Поэтому наш главный принцип должен заключаться в триединстве гражданина, гражданского общества и государства. На мой взгляд, эти три понятия обозначают не непримиримых врагов, напротив, это целостный организм, получающий духовные силы от единства. То есть государство – это плод общественного согласия, высокое достижение, возникающее на конституционном уровне благодаря усилиям граждан страны», – сказал К. Кушербаев.

Госсекретарь подчеркнул, что взаимная ответственность граждан, общества и государства, углубление их связей являются условием развития и процветания страны. Ответственный гражданин – это неотъемлемая часть ответственного гражданского общества, работающего в интересах своих соотечественников. Поэтому сочетание ответственного гражданина, ответственного гражданского общества, ответственного государства будет играть особую роль в развитии страны.


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