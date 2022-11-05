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Наш электорат – женщины - руководитель штаба Турсынбековой об итогах первых двух недель

5 Ноября 2022, 15:40
Наш электорат – женщины - руководитель штаба Турсынбековой об итогах первых двух недель
5 Ноября 2022, 15:40

Наш электорат – женщины - руководитель штаба Турсынбековой об итогах первых двух недель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назым Жангазинова, руководитель республиканского Штаба кандидата в Президенты РК Салтанат Турсынбековой, в интервью телеканалу Atameken Business рассказала об итогах первых двух недель агитационной кампании, передает МИА «Казинформ».

В разговоре с журналистом телеканала Назым Жангазинова отметила, что многие представители кризисных центров и центров поддержки семьи в регионах знают об их кандидате не понаслышке.

Одним из направлений предвыборной программы Салтанат Турсынбековой является судебно-правовая реформа, где особое внимание уделяется разработке и принятию нового законодательства в сфере противодействия семейно-бытовому насилию.

Напомним, что Салтанат Турсынбекова вчера встречалась с алматинцами и обсудила вопросы защиты прав потребителей.

Алматы - уже шестой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Правозащитница до этого побывала в столице, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях и городе Шымкенте.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


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