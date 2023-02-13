Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Населенным пунктам и улицам в Казахстане присвоят имена лиц из специального списка

13 Февраля 2023, 11:23
Населенным пунктам и улицам в Казахстане присвоят имена лиц из специального списка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов разъяснил порядок присвоения обновленных наименований населенным пунктам и улицам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для формирования общего исторического сознания и обеспечения единообразия в сентябре 2021 года Республиканской ономастической комиссией сформирован «Список исторических личностей» из числа деятелей, внесших большой вклад в развитие государства и общества. При смене имен ономастические комиссии будут использовать имена вошедших в список исторических личностей», - сообщил Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

Как сообщалось ранее, в рамках дорожной карты по переименованию идеологически устаревших наименований на 2022 − 2025 годы в 2021 году изменены названия 68 населенных пунктов и 572 из них. Всего в рамках дорожной карты планируется заменить около 3 тысяч устаревших наименований.


Теги:
Читайте также
Карагандинские педагоги сделали подарок школьнику, спасшему младшую сестру во время пожара
Фейк: Через металлодетекторы нельзя проходить чаще 20 раз в год
Терминал по выдаче документов запустили в ЦОНе Астаны
Специальная программа о Димаше Кудайбергене появилась на мексиканском радио
Женщину с частичной потерей памяти разыскала служебная собака в Костанае
Любовь по расчету: на 91 млн тенге обманул мошенник девушку
Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
Более половины населения Земли будут страдать от ожирения к 2035 году
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей