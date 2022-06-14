14 Июня 2022 01:50

Населенные пункты Шуского района Жамбылской области засыпало градом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Непогода в виде ураганного ветра, дождя и града обрушилась на Жамбылскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обещанный 13 июня синоптиками на территории Жамбылской области сильный дождь в Шуском районе обернулся крупным градом. Белые льдинки засыпали населенные пункты, дороги, поля.

Жители Шуского района опасаются последствий непогоды для сельскохозяйственных посевов. По словам фермеров, от крупного града могут значительно пострадать уже созревающие на полях и в садах овощи и фрукты.









Метеорологи констатируют необычно дождливую весну и начало летнего периода этого года в преимущественно засушливом жамбылском регионе.

В ближайшие дни 14-15 июня на территории Жамбылской области прогнозируют угрозу усиления ветра с порывами до 23 метров в секунду, снова ожидаются грозы, сильные дожди.

Как ранее информировал РГП «Казгидромет», штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана. В горных районах Жамбылской области 14 июня, сутки 15 июня на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах ветер 15-20 метров в секунду, ожидается сильный дождь. 15 июня на северо-западе, востоке области, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем, днем 15 июня будут порывы до 23 метров в секунду.