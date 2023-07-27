Население Японии сократилось во всех префектурах впервые за 55 лет

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Население Японии сократилось на 801 000 человек в 2022 году по сравнению с годом ранее до 122 423 038 человек. Это самое большое падение численности населения за всю историю страны, зафиксированное во всех 47 префектурах с 1968 года, передает МИА «Казинформ» co ссылкой на Kyodo.



Согласно демографическому исследованию, проведенному Министерством внутренних дел и коммуникаций, по состоянию на 1 января 2023 года население Японии, включая иностранных жителей, составляло 125 416 877 человек, что примерно на 511 000 человек меньше, чем годом ранее.

Эта тенденция указывает на необходимость для Японии разработать меры по решению проблемы снижения рождаемости и улучшению возможностей трудоустройства для молодежи и женщин в регионах.

Премьер-министр Фумио Кисида призвал принять «беспрецедентные» меры по повышению рождаемости в качестве последней попытки остановить сокращение населения к 2030 году, но есть сомнения по поводу того, насколько эффективными будут эти меры.

Число японских граждан сокращается 14-й год подряд: рекордно низкий уровень рождаемости - 772 000 детей в Японии значительно превышает рекордно высокий уровень в 1,57 миллиона смертей.

Население на Окинаве, которое повысилось в прошлом году было, в этом сократилось впервые с 1973 года.

Численность иностранцев впервые за три года увеличилась примерно на 289 000 человек до 2 993 839 человек в отчетном году, поскольку ослабление строгого пограничного контроля в связи с COVID-19 способствовало возвращению иностранных студентов.

По оценкам Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, к 2070 году иностранные граждане будут составлять 10 процентов населения, при этом некоторые местные органы власти уже предпринимают усилия по привлечению профессиональных талантов из Азии.

По префектурам только в Токио наблюдался общий прирост населения из-за большого притока иностранцев в столицу, в то время как в префектуре Акита на северо-востоке Японии наблюдалось наибольшее сокращение населения - на 1,65 процента.

Лица в возрасте 14 лет и младше составляют 11,82 процента населения Японии, что на 0,18 процентного пункта меньше, чем в предыдущем году, в то время как доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 0,15 пункта до 29,15 процента.

Работающее население, или люди в возрасте от 15 до 64 лет, увеличилось на 0,03 пункта до 59,03 процента от общей численности населения.