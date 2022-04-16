Население Японии сократилось на 644 тысячи человек

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Численность населения Японии сократилось на 644 тыс. человек и достигло 125,5 млн. Об этом в пятницу сообщило министерство по административным делам и коммуникациям Японии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министерства, численность населения за период с октября 2020-го по октябрь 2021 года сократилось на 644 тыс. человек и достигло 125,5 млн. Это самый большой уровень падения показателя за всю историю наблюдений. В подсчет также включены постоянно проживающие в стране иностранные граждане.

В отчете японского ведомства отмечается сокращение численности населения в Токио впервые за 26 лет. Убыль населения зафиксирована во всех 47 префектурах Японии, за исключением Окинавы.

По заявлению министерства по административным делам и коммуникациям Японии, убыль населения в стране связана с введенными ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

По прогнозам, к 2053 году численность населения Японии сократится до 100 млн человек.