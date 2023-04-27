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Население Японии к 2070 году сократится на 30% - прогноз

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 21:45
Население Японии к 2070 году сократится на 30% - прогноз Фото: Агентство Анадолу

ТОКИО. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Население Японии сократится на треть в течение ближайших 50 лет, опустившись до отметки в 87 млн человек.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Соответствующий прогноз опубликовал Национальный институт населения и исследований в области социальной безопасности при Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Так, к 2070 году численность населения тихоокеанского государства будет меньше на 30 процентов меньше, чем в 2020 году.

Согласно обновленному прогнозу, общая численность населения Японии, составлявшая 126,1 млн человек в 2020 году, упадет ниже отметки 100 млн человек уже в 2056 году.

Доля иностранцев, в том числе студентов и рабочих, проживающих в стране более 3 месяцев, с 2020 до 2070 года увеличится с 2,2 процента до 10,8 процента.

Согласно прогнозу показатель рождаемости, который снизился ниже отметки в 800 тысяч в 2022 году, к 2043 году упадет ниже отметки в 700 тысяч а к 2070 году - ниже отметки в 500 тысяч в год.

Численность населения Японии в возрасте от 15 до 64 лет, которое, как считается, поддерживает систему социального обеспечения Японии, в 2020 году составило 75 млн человек. По оценке института, к 2070 году этот сегмент сократится до 45,3 млн человек.


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