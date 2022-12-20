Население Узбекистана за 100 лет выросло в 8 раз

20 Декабря 2022, 20:27

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Постоянное население Узбекистана за 100 лет выросло в 8 раз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, в 1920 году на территории страны проживали 4,4 млн человек. За годы советской власти численность населения увеличилась в 4,5 раза до 20,2 млн - именно столько людей проживало в республике в 1990 году.

За годы независимости прирост населения составил 15,8 млн человек. По состоянию на 8 декабря 2022 года численность постоянного населения Республики Узбекистан превысила 36 млн человек.

Ранее сообщалось, что по прогнозам Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУ, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек.

Фото: t.me/statistika_rasmiy