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    16:27, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Население Узбекистана начнут оповещать о загрязнении воздуха

    Узбекистан, воздух, загрязнение воздуха
    Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

    В Узбекистане с 1 марта будут оповещать население при возникновении пыльных бурь и превышения установленной нормы содержания мелких дисперсных частиц в атмосферном воздухе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Uza.

    Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 21 февраля, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в 2024 году.

    С этой же даты должно начаться регулярное информирование о необходимых профилактических мерах лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также других граждан, здоровье которых имеет высокую чувствительность к загрязнению воздуха.

    Указом также предписано внедрить с 1 марта обязательные требования по предотвращению поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках размером 500 кв. м и более, путях въезда и выезда из них.

    Ранее сообщалось, что в Узбекистане будут останавливать работу предприятий, загрязняющих воздух.

    Теги:
    Узбекистан Экология СНГ Мировые новости Центральная Азия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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