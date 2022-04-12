Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Население Узбекистана ежедневно увеличивается на 1,8 тысячи человек

Автор:  
Мадибек Джанибеков
12 Апреля 2022, 21:21
Население Узбекистана ежедневно увеличивается на 1,8 тысячи человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Численность постоянного населения в Узбекистане ежедневно увеличивается в среднем на 1,8 тысячи человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, на 1 апреля 2022 года постоянное население республики составляет 35,4 млн человек. С начала года темп прироста постоянного населения увеличился на 0,5%.

«Население нашей страны с начала года увеличилось ежемесячно в среднем на 54,2 тысячи человек. С каждым днем 2022 года численность постоянного населения увеличивается в среднем на 1,8 тысячи человек», - сообщает Госкомстат РУ.


Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции