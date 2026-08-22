Население Турции превысило 86,3 млн: мужчин стало немного больше

Численность населения Турции продолжает расти — с начала года страна прибавила более 228 тыс. жителей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), на 1 июля 2026 года население Турции достигло 86 млн 320 тыс. 602 человек.

Для сравнения, на конец 2025 года в стране проживало 86 млн 92 тыс. 168 человек. Таким образом, за первые шесть месяцев текущего года население увеличилось на 228 тыс. 434 человека. Только в период с 1 мая по 1 июля этого года прирост составил 123 тыс. 904 человека.

Мужчины составляют 50,01% населения — это 43 млн 170 тыс. 975 человек. Женщины — 49,99%, или 43 млн 149 тыс. 627 человек.

Таким образом, разница между численностью мужчин и женщин в Турции остается минимальной: мужчин в стране всего примерно на 21 тыс. больше.

Ранее мы писали, что доля жителей Турции старше 65 лет продолжает расти и уже превысила 11% населения страны.