Население Тараза призывают закупать уголь на зиму

Для отапливающего свои дома углем населения Жамбылской области запланировано поставить 149,7 тысяч тонн угля на зиму, в том числе для жителей частного сектора города Тараза порядка 13 тысяч тонн. Однако жители частного сектора в областном центре не спешат закупать уголь, и местные власти бьют тревогу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление энергетики и ЖКХ области совместно с местными исполнительными органами Тараза и районов мониторят как потребности населения в угле, так и поставки его в область. Цены на уголь этого года варьируются от 16 тысяч тенге до 19,5 тысяч тенге за тонну марок «Шубарколь» и «Каражыра», и это без доставки до потребителей. При этом на одну и ту же марку угля цены могут разниться в одном регионе более чем на 3 тыс. тенге за тонну. Для стабилизации цен заключены соглашения с реализаторами угля на период отопительного сезона до апреля 2024 года. Поставки угля выполняются по графику, заверили в ведомстве.

- Сегодня у нас по городу запасы угля около трех тысяч тонн есть. По нашим расчетам, потребность проживающих в частном секторе горожан в угле составляет порядка 13 тысяч тонн. Но мы сделали анализ того, сколько до этого времени было продано угля населению. Только чуть больше 3-4 тысяч тонн. Это говорит о том, что сегодня жители не спешат покупать уголь, ждут, по-видимому, похолодания. Понятно, что есть и экономические проблемы, не у всех есть свободные деньги, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Тараза Бахытжан Орынбеков.

По словам спикера, проведенный анализ показал, что жители, которые не имеют газа и пользуются в холодное время углем, сегодня еще не закупили необходимые на зимний период объемы.

- Это нас беспокоит, потому что при первом же похолодании спрос на уголь резко возрастет. Это может также привести к тому, что необоснованно будут повышаться цены продавцами угля, так как возникнет ажиотажный спрос. Кроме того, сегодня у нас на складах порядка 4 тысяч тонн, а если завтра резко похолодает, возможно, возникнет дефицит угля. Чтобы этого не было, даны поручения проработать, сколько угля у наших предпринимателей на подходе, и провести разъяснительную работу среди населения по своевременному закупу угля, чтобы не было ажиотажа. Пока цена стабильная, населению нужно закупать уголь. Как показывает практика, люди ждут первого снега, первых морозов, и только потому бегут покупать уголь, - резюмировал Бахытжан Орынбеков.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, реализацией угля в Жамбылской области занимается 31 субъект рынка. Имеется 35 железнодорожных тупиков, куда регулярно поступают угольные вагоны. Поставки запланированного объема угля для населения осуществляются с мая 2023 года по апрель 2024 года.