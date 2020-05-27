Население очень позитивно оценило инициативы Президента – Анатолий Дерновой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-вице-министр здравоохранения Казахстана Анатолий Дерновой прокомментировал инициативы Президента РК, озвученные им на третьем заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не только медики, но и большинство населения страны очень позитивно оценили выступление и предложения Главы государства. Президентом затронуты самые болевые точки, накопившихся проблем в социальной сфере, которые обострились в этот кризисный период развития пандемии Covid-19. Всех волнуют проблемы собственного здоровья и состояние нашего здравоохранения. Сегодня практика работы в сложных эпидемиологических условиях показала серьёзные ошибки в проводимых реформах», - сказал Анатолий Дерновой.

По его словам, за последние годы отечественная служба здравоохранения полностью перешла на принцип оказания медуслуг при обращаемости.

«Непродуманно изменили программы подготовки врачей, тем самым лишились очень многих специальностей. Неоправданно сократили первичное звено здравоохранения. Произвели не очень убедительные объединения лечебных учреждений, свернули санитарно- просветительную работу, заменив вредной рекламой. Сформировали у населения негативное отношение к прививками. Растеряли авторитет и уважение к медикам. Создали условия, когда врач активно борясь за жизнь больного, порой оказывается под несправедливо критикой, а то и обвиняется в халатно-преступных действиях. В таких условиях врачи работать не могут и не хотят. Врач приходит к постели больного, чтобы спасти его, а не навредить», - подчеркнул экс-министр здравоохранения.

Поделился своим мнением А. Дерновой и касательно поручения повысить зарплату медикам до уровня в 2,5 раза превышающего средний размер.

«Конечно, безусловно, зарплату медработникам надо повышать, не знаю, в 2,5 или 5 раз, но они должны получать достойное материальное вознаграждение за свой нелёгкий труд. Здесь нужны многосторонние системные меры, чтобы изменить качество оказания медицинской помощи, а не отдельные действия под давлением какой-то неблагоприятной ситуации», - отметил врач.

Фото: vlast.kz