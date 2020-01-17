Население Монголии составило 3,3 миллиона человек

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ-КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, население Монголии к концу 2019 года увеличилось на 63,1 тыс. человек (1,9%) и составило 3,3 миллиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство «Монцамэ».

По данным, национального статистического управления Монголии, коэффициент рождаемости составил 24,3 на тысячу человек, коэффициент смертности – 5,2. Естественный прирост населения составил 19,1 на тысячу человек. По сравнению с 2018 годом коэффициент рождаемости опустился на 0,1 процентного пункта, коэффициент рождаемости на 0,2 процентного пункта.

В 2019 году в стране зарегистрирован 80 тыс. 251 новорожденный, 78 тыс. 223 из них или 97,5% родились в Монголии, 2 тыс. 28 или 2,5 % - за границей.

9 января в стране началась перепись населения и жилищного фонда 2020 года.