Население Мангистауской области поняло необходимость вакцинации – Аманбек Жумиров
«Всем известно, что Мангистауская область находится на самом нижнем месте по вакцинации с республике. Всего нам было доставлено 435 549 доз вакцины. На сегодня использована 301 501 доза. То есть, использован 45,9% первого компонента и 40% второго. Если говорить о причинах низких показателей, то мы ведем разъяснительную работу среди населения. Мы подключили дополнительную передвижную вакцинационную службу, работали над повышением доступности прививок для населения. Благодаря этому в последнее время во время распространения инфекции прививки участились. Мы видим, что население поняло необходимость вакцинации, поняло, что только вакцина может предупредить болезнь», – сказал А. Жумиров.
По его словам, для разъяснения необходимости вакцинации привлечены все люди, имеющие отношение к медицине. Ведется совместная работа с сотрудниками акиматов, специалистами департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Благодаря этому охват вакцинацией достиг 45-46%.
Фото:gov.kz