Население Мангистауской области поняло необходимость вакцинации – Аманбек Жумиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Население Мангистауской области поняло необходимость вакцинации. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Аманбек Жумиров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известно, что Мангистауская область находится на самом нижнем месте по вакцинации с республике. Всего нам было доставлено 435 549 доз вакцины. На сегодня использована 301 501 доза. То есть, использован 45,9% первого компонента и 40% второго. Если говорить о причинах низких показателей, то мы ведем разъяснительную работу среди населения. Мы подключили дополнительную передвижную вакцинационную службу, работали над повышением доступности прививок для населения. Благодаря этому в последнее время во время распространения инфекции прививки участились. Мы видим, что население поняло необходимость вакцинации, поняло, что только вакцина может предупредить болезнь», – сказал А. Жумиров.

По его словам, для разъяснения необходимости вакцинации привлечены все люди, имеющие отношение к медицине. Ведется совместная работа с сотрудниками акиматов, специалистами департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Благодаря этому охват вакцинацией достиг 45-46%.





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