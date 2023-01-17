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Население КНР сократилось на 850 тысяч человек

17 Января 2023, 13:00
Население КНР сократилось на 850 тысяч человек

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Население КНР к концу 2022 года сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тысяч человек меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил директор Государственного статистического управления КНР Кан И, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, к концу 2022 году население страны составило 1 411 750 000 человек, снизившись на 850 тысяч по сравнению с 2021 годом.

В прошлом году число новорожденных составило 9,56 млн, количество смертей достигло 10,41 млн.

Численность мужского населения составляет 722,06 млн, женского – 689,69 млн. Число людей трудоспособного возраста от 16 до 59 лет - 875,56 млн человек. Граждан старше 60 лет - 280,04 млн.

Численность жителей городских районов КНР составила 920,71 млн человек, а жителей, проживающих в сельской местности – 491,04 млн, с уменьшением на 7,31 млн.


Фото: Shutterstock

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