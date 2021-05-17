Население Казахстана увеличилось до 18 млн 940, 4 тысячи человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения страны на 1 апреля 2021 года составила 18 940,4 тысячи человек, в том числе городского – 11 204,8 тысячи (59,2%), сельского –7 735,6 тысячи (40,8%) человек. По сравнению с 1 апреля 2020г. численность населения увеличилась на 250,2 тысячи человек или 1,3%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Естественное движение населения

Естественный прирост населения республики за январь-март 2021г. по сравнению с январем-мартом 2020г. (61,5 тысячи человек) увеличился на 4,6% и составил 64,3 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,73 человек.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-март 2021 г. составило 100,5 тысячи человек, что на 8,4% больше, чем за соответствующий период 2020 г. (92,7 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,44 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 36,1 тысячи человек, что на 15,8 % больше, чем в январе-марте 2020 г. (31,2 тысячи человек). Общий коэффициент смертности составил 7,71 умерших на 1000 человек.

За январь-март 2021г. в республике зарегистрировано 815 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2020г. (796 умерших младенца) увеличилось на 2,4%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,11 случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-марте 2021 г. число прибывших в страну составило 2 066 человек, число выбывших из страны – 5 519 человек, сальдо миграции составило -3 453 человека.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 83,1%, выбывших - 82,0% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах республики уменьшилось на 9,5%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Алматы (7 955 человек), Шымкент (5 681 человек), Нур-Султан (6 260 человек) и Мангистауской области (319 человек).