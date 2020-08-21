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Население Казахстана  может потерять 10 %  навыков читательской и математической грамотности

Автор:  
Арайлым Мұрат
21 Августа 2020, 17:48
Население Казахстана  может потерять 10 %  навыков читательской и математической грамотности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил о том, что из-за неэффективного менеджмента руководства вузов мы наблюдаем снижение качества высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Организации экономического сотрудничества и развития, если система высшего образования будет продолжать развиваться на таком уровне, то через 25 лет взрослое население Казахстана потеряет 10 % имеющихся навыков читательской и математической грамотности. В основном из-за неэффективного менеджмента руководства вузов мы наблюдаем снижение качества высшего образования. Поэтому молодежь предпочитает обучение за рубежом», - прокомментировал заместитель Премьер-Министра РК.


По его словам, поэтому не выполняется главный принцип работы университетов – обучение через исследование.


«Научно-исследовательская работа вузов организована на очень слабом уровне. В итоге характеризуется низкий уровень экономической сложности. Данный показатель напрямую отражает наукоемкость, технологичность экономики. Казахстан имеет сегодня все возможности. Давайте вместе поработаем. Министерству образования и науки РК совместно с государственными органами поручаю принять действенные меры по указанным вопросам и доложить о результатах. В целом в системе образования нужно предпринять системные меры, чтобы наше образование смогло выходить на конкретный уровень и обеспечить качественным знанием», - заключил Ералы Тугжанов.



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