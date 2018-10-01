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Население города Нуркент на «Хоргосе» достигнет 100 тысяч до 2030 года - облакимат

6 Октября 2018 14:51 122
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Население города Нуркент на «Хоргосе» достигнет 100 тысяч до 2030 года - облакимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал о развитии города Нуркент на территории СЭЗ «Хоргос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Разработан проект детальной планировки нового города Нуркент. На проектный период до 2030 года здесь должен вырасти город с населением 100 тысяч человек», - рассказал Амандык Баталов иностранным дипломатам во время презентации СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота».

По его словам, местные исполнительные органы сейчас работают над тем, чтобы обеспечить новые производства рабочей силой.

Он отметил, что на «Хоргосе» планируется создать 10 тысяч рабочих мест, что составит 50 тысяч населения с учетом семейственности.

Также акимат через колледжи и вузы обучает новым профессиям казахстанских рабочих для работы на «Хоргосе».

Напомним, сегодня иностранным дипломатам рассказали о потенциале СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота».

 

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Ключевые слова: МИД РК, Акимат, Алматинская область,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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