Население Экибастуза полностью обеспечат водоснабжением к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года по Экибастузу планируется ввести 199,4 тыс. кв. метров жилья в рамках Комплексного плана развития города. Также по итогам 2025 года 100% население города будут обеспечены услугами водоснабжения. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проекта Комплексного плана развития города Экибастуза Павлодарской области Министерство индустрии и инфраструктурного развития является ответственным исполнителем по 13 мероприятиям в сфере строительства жилья и ЖКХ на сумму 41,6 млрд тенге.

«До 2025 года по городу Экибастузу Павлодарской области планируется ввести 199,4 тыс. кв. м или 2,8 тысяч жилищ. В том числе в рамках Комплексного плана планируется за счет госсредств обеспечить арендным и кредитным жильем 67,5 тысяч кв.м жилья или 748 квартир», - сказал в ходе заседания Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки в 2023 году запланировано выделение 3 млрд тенге. Как проинформировал Бейбут Атамкулов, будут обеспечены инженерной инфраструктурой 370 земельных участков. Планируется создать 1,2 тысяч временных рабочих мест.

«По городу Экибастуз имеется 94% доступ к услугам водоснабжения. По итогам 2025 года 100% население города будут обеспечены качественными услугами водоснабжения. В рамках Комплексного плана на 2021-2025 года поддерживается выделение средств, в сумме 23,7 млрд тенге на реализацию проектов по водоснабжению и водоотведению, в том числе за счет республиканского бюджета 19,3 млрд тенге», - проинформировал Бейбут Атамкулов

За счет выделенных средств, планируется построить и реконструировать 104,7 км сетей водоснабжения и водоотведения, где будет создано 481 рабочих мест.

«В целом проект Комплексного плана города Экибастуза Павлодарской области Министерством поддерживается. Министерство примет все необходимые меры по обеспечению своевременной и качественной реализации мероприятий, предусмотренных в Комплексном плане», - заключил министр индустрии и инфраструктурного развития.