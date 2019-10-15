Население должно перестать бояться рака – главный онколог РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане общее число онкобольных составляет 180 тысяч человек. При этом 50% заболевших раком выздоровели, но их еще не сняли с учета. Об этом сообщила главный онколог страны, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 180 тысяч 90 тысяч выздоровевших, но 15 тысяч ежегодно умирают. Кто-то умер на первом году жизни, кто-то умер через 10 лет. Те, кто выздоровел, составляют 52%, они все выжили и живут. У нас на учете стоят пять и более лет. Через пять лет мы снимем определенную локализацию, а другие локализации остаются, то есть на ремиссии», - сказала глава Института онкологии и радиологии на полях Всемирного саммита лидеров в онкологии, проходящего в столице.

Однако, как отмечает Диляра Кайдарова, многие выздоровевшие люди скрывают, что они болели раком.

«Из всех, кто к нам приходят с диагнозом, только 25% - в первой фазе. Пациенты благодарны, они выжили, они живут. Но не каждый хочет рассказать о своей проблеме, не все пациенты могут выйти и рассказать: «Вот у меня был рак - я его пережил». У нас это «жаман ауру», в мусульманских странах – «плохая болезнь». Людей пугают статистикой, и они еще больше боятся слова «рак». Ранняя диагностика спасает жизнь. Население должно перестать бояться, в Казахстане есть все возможные средства, чтобы вылечить рак», - подчеркнула Д. Кайдарова.