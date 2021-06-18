Население Атырауской области увеличилось в полтора раза за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько увеличилось население Атырауской области за годы независимости, сообщил глава региона Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Численность населения области увеличилась в полтора раза (на 52%), составив на сегодня 661 тысяч человек. При этом средняя продолжительность жизни возросла с 66 до 70,5 лет», - сказал Махамбет Досмухамбетов в ходе отчетной встречи с населением в СЦК.

По его словам, за годы независимости по всем основным показателям достигнуты существенные количественные и качественные изменения.

«Все это является результатом мудрой и созидательной политики Первого Президента Казахстана, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и достигнуто благодаря стабильности и единству в обществе», - подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.