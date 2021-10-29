АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О первых результатах переписи населения в Алматы на брифинге в РСК Алматы озвучил руководитель Департамента по городу Алматы Национального бюро статистики РК Айдар Абилдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, опрошены более 2 миллионов 188 тысяч респондентов.

«На сегодняшний день самый высокий охват по переписи зафиксирован в городе Алматы. Наш город в разрезе регионов на первом месте по охвату жителей, прошедших перепись. Уже опрошены 2 188 603 респондента, что составляет 109,1%», - сообщил А. Абилдабеков.

По данным сайта Национального бюро статистики РК, в мегаполисе по состоянию на 1 августа текущего года постоянно проживали 2 005 496 человек. Промежуточные итоги онлайн-переписи и опроса интервьюерами показали, что на данный момент население Алматы увеличилось.

«Перепись позволяет узнать точную численность населения страны, сведения о его составе и об условиях жизни. По итогам их анализа можно будет судить о «качестве населения». Основной смысл переписи в том, что должен быть учтен каждый человек. От этого зависят жизненно важные решения. К примеру, где открывать новые поликлиники, школы, решится вопрос с транспортной инфраструктурой. Демографическую статистику используют и коммерческие компании», - добавил спикер.

Напомним, в Казахстане возобновили функцию прохождения переписи в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz.