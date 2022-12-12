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NASA успешно провела испытание капсулы «Орион»

12 Декабря 2022, 14:41
NASA успешно провела испытание капсулы «Орион»

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американское космическое агентство NASA завершило испытание капсулы нового поколения «Орион» после почти 26-дневной миссии вокруг орбиты Луны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Тестовый космический аппарат без экипажа благополучно приземлился в Тихом океане недалеко от мексиканского острова Гваделупе.

Возвращаясь с лунной орбиты транспортное средство летело с очень высокой скоростью - около 40 тысяч км/ч. При контакте с атмосферой обшивка корабля достигла температуры почти 3 тысяч градусов Цельсия.

Раскрывшиеся 11 парашютов капсулы свидетельствуют о том, что тепловой экран «Ориона» выполнил хорошо свою работу.

Представители NASA назвали воскресное возвращение «Ориона» на Землю своей приоритетной задачей номер один. Оно даст начало более сложным миссиям, которые начнутся в конце 2024 года и будут включать в себя космические путешествия на лунную поверхность.

В последний раз такое путешествие предпринял 50 лет назад экипаж «Аполлона-17». Новый проект агентства называется «Артемида», которая в греческой мифологии была сестрой Аполлона.

Администратор NASA Билл Нельсон сообщил, что космическое агентство возвращается на Луну, чтобы затем отправиться дальше в космос для исследований. В планах агентства подготовить полет астронавтов на Марс в конце 2030-х годов.


Фото: Nasa
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