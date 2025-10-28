NASA удалила из базы данные об астероиде, приближающемся к Земле

NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6, ранее размещенным в открытых источниках. Как сообщается, сведения о его орбите и параметрах были удалены из базы близких сближений с Землей, а также из каталога Лаборатории реактивного движения (JPL).

До утра 28 октября информация о 2025 US6 находилась в открытом доступе. Согласно расчетам, небесное тело диаметром около двух метров должно было пройти на расстоянии приблизительно 150 тысяч километров от Земли 28 октября 2025 года.

Теперь данные недоступны не только на сайте NASA, но и на зеркалах Европейского космического агентства. При этом копия страницы с информацией об объекте сохранилась в кэше Яндекса, обновленном накануне, однако переход по ссылкам с нее вызывает ошибки.

Сейчас астероид 2025 US6 рассматривается как возможный объект, связанный с сегодняшним наблюдением болида в центральной части России. Причины удаления сведений из каталога и то, насколько подобная практика является обычной, пока неизвестны.