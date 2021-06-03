Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

NASA представило две миссии по изучению Венеры

3 Июня 2021, 09:30
NASA представило две миссии по изучению Венеры

ВАШИНГТОН. DEUTSCHE WELLE - КАЗИНФОРМ - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало две миссии для исследования Венеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Их цель - понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала «миром, похожим на ад», имея множество характеристик, подобным земным, говорится в заявлении NASA, обнародованном в среду, 2 июня. На подготовку каждой миссии выделены около 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы.

В рамках миссии DAVINCI+ эксперты намерены исследовать атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа и азота, а также определить возможное существование на Венере океанов в прошлом. А миссия VERITAS будет связана с картированием венерианской поверхности. В ее рамках NASA рассчитывает изучить геологическую историю Венеры и понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля.

История исследования Венеры Соединенными Штатами началась с отправки космического аппарата «Маринер-2» в 1962 году. Последним американским аппаратом, чья миссия заключалась в изучении второй по удаленности от Солнца планеты, стал «Магеллан», запущенный в 1989 году с целью подробного картографирования венерианской поверхности.


Освоение космоса   США  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей