NASA планирует запустить ракету на Луну

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о планах запустить ракету на Луну, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Ракета-носитель программы NASA «Система космического запуска» (SLS) является самым большим кораблем из когда-либо разработанных космическим агентством США. Это современный эквивалент ракет «Сатурн V», которые отправляли астронавтов на Луну в 1960 и 70-х годах, но со значительно большей тягой от стартовой площадки.

Космический корабль отправит большую новую капсулу для экипажа под названием «Орион» в миссию на Луну в рамках программы NASA «Артемида», первый полет которой будет проходить без экипажа. Будущие миссии «Артемиды» будут нацелены на Южный полюс Луны, где в кратерах хранятся запасы льда.

Цель предстоящей 42-дневной миссии состоит в том, чтобы отправить «Орион» вокруг обратной стороны Луны, прежде чем вернуть его домой для приводнения в Тихом океане у берегов Калифорнии. Основной задачей будет выяснить, выдержит ли тепловой экран капсулы высокую температуру при возвращении в атмосферу Земли.

Главный научный сотрудник NASA Кейт Кэлвин сообщил, что «Артемида» – это серия сложных миссий по исследованию Луны в рамках подготовки к полетам на Марс.

Ранее сообщалось, что NASA завершило испытания лунной ракеты, которая будет размещена на стартовой площадке в конце августа.

Фото: www.bbc.com