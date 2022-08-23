NASA опубликовало снимки Юпитера с телескопа Уэбба

ВАШИНТОН. КАЗИНФОРМ – NASA в понедельник опубликовало два новых изображения Юпитера, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба, которые в деталях демонстрируют особенности планеты. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Изображения сделаны камерой телескопа, которая использует инфракрасное излучение для обнаружения объектов в космосе.

Первая фотография представляет собой композитное изображение самой большой планеты в Солнечной системе на «черном фоне космоса» с завихрениями разных цветов, указывающими на турбулентную атмосферу Юпитера.

Ярко-оранжевое свечение в верхней и нижней частях планеты показывает Северное и Южное полярные сияния Юпитера.

На снимке также изображено знаменитое Большое Красное пятно, которое в 1,3 раза больше диаметра Земли. По данным NASA, его могут создавать ветры со скоростью более 400 километров в час. На изображении пятно выглядит белым, потому что оно отражает солнечный свет и находится на большой высоте.

Второе изображение показывает более широкий вид Юпитера, включая его кольца, которые, по данным космического агентства, в миллион раз тусклее планеты.

Также видны два спутника Юпитера - Адрастея и Амальтея, которые расположены в крайнем левом углу колец.

Хотя остальная часть изображения показывает черноту космоса, в нижней части есть нечеткие пятна, которые на самом деле являются галактиками, светящимися вдалеке.

Почетный профессор астрономии, наук о земле и планетах Калифорнийского университета в Беркли Имке де Патер высказал свое удивление: «Действительно замечательно, что мы можем видеть детали Юпитера вместе с его кольцами, крошечными спутниками и даже галактиками на одном изображении».

Фото: abcnews.go.com