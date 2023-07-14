NASA обнаружила возможные признаки инопланетной жизни на Марсе

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Марсоход NASA Perseverance обнаружил в кратере Езеро на Марсе разнообразные органические вещества, которые могут свидетельствовать о жизни на планете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Metro.co.uk.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в прошлом на планете могла существовать более сложная система, чем считалось ранее.

Исследователи предлагают ряд различных объяснений происхождения органического вещества на Марсе.

К ним относятся взаимодействия воды и горных пород или отложения межпланетной пыли, или метеоритов, хотя биотическое происхождение - происходящее от живых организмов - не сбрасывается со счетов.

Согласно исследованию, более глубокое понимание органического вещества на Марсе может пролить свет на доступность источников углерода, что будет иметь значение для поиска потенциальных признаков жизни.

Прибор для сканирования обитаемых сред с помощью комбинационного рассеяния и люминесценции для органических и химических веществ на марсоходе под названием Sherloc — это первый инструмент, позволяющий выполнять мелкомасштабное картографирование и анализ органических молекул и минералов на Марсе.

Марсоход Perseverance приземлился в кратере Езеро, месте, где располагался древний озерный бассейн и с высокой вероятностью могли быть признаки жизни в прошлом, еще в феврале 2021 года.

С тех пор ученые изучают геологический состав дна кратера, используя набор инструментов на борту марсохода, которые могут фотографировать и анализировать горные породы.

Сунанда Шарма, Райан Роппель и их коллеги из NASA проанализировали наблюдения двух образований на дне кратера Езеро.

Исследователи предполагают, что их наблюдения могут дать представление о различных способах возникновения органического вещества на красной планете: потенциально в результате осаждения водой или в сочетании с вулканическими материалами.

«Наши результаты показывают, что на поверхности Марса может преобладать множество ароматических молекул, и эти материалы сохраняются, несмотря на воздействие поверхностных условий», — пишут авторы исследования. - Эти потенциальные органические молекулы в основном встречаются в минералах, связанных с водными процессами, что указывает на то, что эти процессы могли играть ключевую роль в органическом синтезе, транспортировке или сохранении».

Это не первый случай обнаружения органического вещества на Марсе. В прошлом году марсоход NASA Curiosity обнаружил камни, содержащие органический углерод, возможно, от насекомых, которые когда-то обитали на Марсе.