NASA назвала членов экспедиции, которая облетит вокруг Луны

ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ - Американское космическое агентство NASA назвало имена четырех астронавтов, которые примут участие в первом пилотируемом полете к Луне после 50-летнего перерыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Кристина Кох станет первой женщиной-астронавтом, а Виктор Гловер - первым афроамериканцем, принимающими участие в лунной миссии. Кроме них, в состав экипажа зачислены Рид Уайзман и Джереми Хансен. Полет запланирован на конец 2024 или начало 2025 года.

В программе этого полета приземление на Луну не предусмотрено, но считается, что он проложит путь для высадки следующего экипажа.

Экипаж, в которой входят трое граждан США и один гражданин Канады, был представлен публике на церемонии в Хьюстоне, после которой начнется период интенсивных тренировок.

NASA выполняет обещание ввести в космические экипажи представителей самых разных социальных и этнических слоев американского общества. Все предыдущие пилотируемые полеты на Луну совершались исключительно белыми мужчинами.

Состав экипажа:

Рид Уайзман (47 лет): пилот ВМС США, некоторое время возглавлявший отдел астронавтов NASA. Летал в одну из предыдущих космических миссий на Международную космическую станцию в 2015 году.

Виктор Гловер (46 лет): летчик-испытатель ВМС США. Присоединился к NASA в 2013 году и совершил свой первый космический полет в 2020 году. Стал первым афроамериканцем, работавшим на космической станции в течение полугода.

Кристина Кох (44 года): инженер-электрик. Ей принадлежит рекорд продолжительности непрерывного пребывания женщины в космосе - 328 дней. Вместе с астронавтом NASA Джессикой Меир участвовала в первом полностью женском выходе в открытый космос в октябре 2019 года.

Джереми Хансон (47 лет): До прихода в Канадское космическое агентство был летчиком-истребителем Королевских ВВС Канады. Это - его первый полет в космос.

Миссия получила кодовое название «Артемида 2» (Artemis II) и является первой пилотируемой миссией космического корабля «Орион». «Artemis II - это тысячи людей, неустанно работающих над тем, чтобы доставить нас к звездам. Это их команда, это наша команда, это команда человечества», -сказал администратор NASA Билл Нельсон на церемонии представления автронавтов.

«Астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Хэммок Кох, а также астронавт Космического агентства Канады Джереми Хансон - это четыре человека, у каждого из которых была своя жизнь и своя история, но вместе они олицетворяют наш девиз: E pluribus unum: из многих - один. Все вместе мы возвещаем новую эру космических исследований для нового поколения астронавтов и мечтателей, для поколения Артемиды (Artemis)», - добавил Нильсон.

Уайзман будет командиром «Ориона»; Гловер - пилотом; Кох и Хансон - дополнительными «специалистами миссии».

Квартет, по сути, повторяет миссию 1968 года, выполненную «Аполлоном-8», который стал первым космическим полетом человека, достигшим Луны. Его экипаж сделал знаменитый снимок «Восход Земли», на котором наша родная планета появляется из-за лунного горизонта.

Основное отличие на этот раз будет заключаться в использовании технологии XXI века, которую NASA разработало в рамках программы Artemis. В греческой мифологии Артемида была сестрой-близнецом Аполлона, именем которого назывались первые лунные миссии.

В прошлом году агентство испытало ракету-носитель следующего поколения, названную Space Launch System (Система космического запуска), и связанную с ней капсулу экипажа, названную «Орион».

Первая миссия программы, «Артемида I», была непилотируемым облетом Луны, что дало возможность инженерам оценить готовность аппаратной части. В ходе выполнения «Артемиды II» астронавты совершат полет до Луны и обратно, который, вероятно, займет около 10 дней.

Последним космическим полетом человека на Луну был Аполлон-17 в декабре 1972 года. А первая высадка была осуществлена Аполлоном-11 в 1969 году.

Ожидается, что «Артемида III», в ходе которой запланирована первая посадка на Луну новой эры космических полетов, произойдет не раньше, чем через 12 месяцев после возвращения «Артемиды II».

У NASA пока нет системы, способной доставить астронавтов непосредственно на поверхность Луны. Его разрабатывает компания Илона Маска SpaceX. Летные испытания должны начаться в ближайшие недели.