Нас так воспитывали: почему этот аргумент не работает с зумерами и поколением альфа

Зумерами называют молодежь, родившуюся в период с 1997 по 2010 годы, а поколение альфа – это дети, родившиеся с 2010 года. По словам психолога Жанны Арынбаевой, мыслят зумеры поверхностно, быстро адаптируются к пространству и легко осваивают новые технологии.

– Миссия зумеров – менять глобальные проблемы. А вот поколение альфа, наоборот, отличается креативностью. Они воспринимают информацию в визуальной форме и живут по принципу «здесь и сейчас, – объясняет психолог.

Специалист также затронула вопросы, связанные с особенностями мышления молодого поколения. Она отметила, что здесь есть очень важный момент – насколько эти дети связаны с реальной жизнью, способны ли они распознавать опасные ситуации, понимают ли последствия своих действий или нет.

— В этом контексте воспитание играет ключевую роль. Тесная связь ребенка с родителями – основа того, чтобы он учился принимать правильные решения, делать верные выводы и действовать осознанно. Потому что за все, что делает ребенок, он впоследствии сам же и отвечает. Эта черта в какой-то степени присуща и зумерам. Например, предыдущие поколения в основном жили ради результата, а зумеры и альфы стремятся получать удовольствие от процесса, – рассказала Ж.Арынбаева.

Психолог добавила, что зумерам и альфам не так важно к чему приведут их действия. Если миллениалы старались запоминать адреса, даты рождения, ФИО, то для зумеров и альф это не имеет значения.

Фото из архива Жанны Арынбаевой

– Они живут по принципу: «где я могу найти эту информацию?» Если миллениалы предпочитали видеть, читать, слышать и осязать реальные источники, то для новых поколений запоминание и хранение информации не так уж важно. И способность зумеров и альф брать на себя ответственность – это отдельный вопрос. В этом плане у них могут возникать определенные трудности. Ведь, принимая решения под влиянием эмоций, они часто не думают о последствиях. Например, они могут начать действовать, не проверив, правдива ли полученная информация. А такие действия не всегда приводят к хорошим результатам, – отмечает специалист.

Не секрет, что зумеры и альфа потребляют огромное количество информации. Они обладают клиповым мышлением и стараются быстро просматривать, сравнивать данные, делать выводы и принимать решения. Однако они не склонны к глубокому анализу и разбору проблемы.

– Однако это не всегда минус. В некоторых ситуациях поверхностное мышление оказывается полезным. Потому что чрезмерные размышления могут вызывать страх и тормозить действия. Это характерно для миллениалов. Они могут долго сомневаться и в итоге вообще ничего не предпринять. Это связано с боязнью совершить ошибку, – поясняет Ж.Арынбаева.

По словам психолога, деление на поколения необходимо и главная цель теории поколений – понять восприятие, убеждения социальные взгляды и идеи каждого поколения. Также Жанна Арынбаева рассказала, что деление на поколения необходимо, в том числе, и для маркетинга.

— Например, чтобы продать один и тот же товар миллениалу и альфе, нужно использовать разные подходы. Учитывать особенности поколений в таких процессах крайне важно. Но это не жесткое правило. Среди миллениалов встречаются те, кто мыслит, как альфы, а среди поколения альфа – дети, действующие как миллениалы, – считает психолог.

Директор столичной школы №58 Акмоншак Нуртаза указала на особенности психологии современных детей, подчеркнув, что мышление поколения альфа не любит длинные рассказы или большие объемы данных.

- Это свидетельствует о том, что они – дети цифровой эпохи. Можно сказать, что они родились вместе с интернетом, смартфонами и компьютерами. Однообразные и традиционные уроки их быстро утомляют. Моя цель в социальных сетях – быть ближе к этим детям, научиться говорить с ними на одном языке. Ещё одна их особенность — стремление к личному взаимодействию, – подчеркнула А.Нуртаза.

Фото из архива Акмоншак Нуртазы

Кроме того, специалист добавила, что с мнением каждого ребенка нужно считаться, учитывать его позицию. Современные дети очень эмоциональны. Им важно, чтобы их услышали. Несмотря на высокий уровень цифровой грамотности, психологически они довольно уязвимы. Альфы открыто выражают свои мысли. У них ярко выражено упрямство: они считают свою точку зрения единственно верной. Им хочется, чтобы все происходило по их правилам. Поэтому воспитание таких детей требует больше сил и терпения

Педагог также считает, что образовательные методики необходимо адаптировать под психологию детей. По ее словам, прежние методы плохо усваиваются нынешними школьниками.

— Как директор, я постоянно говорю своему коллективу: каким бы вы ни были учителем, какие бы методы ни применяли, главное – донести знания до ученика. Потому что мышление современных детей не совпадает с предыдущими поколениями. Многих волнует: «почему мы не можем поднять качество образования?», «почему между учителем и учеником увеличивается дистанция?» Это результат того, что меняется время и психология учеников, а методы учителей остаются прежними. Мы преподаем по государственным стандартам. Но будет ли это делать в классе, через TikTok или на улице – не важно. Главное – чтобы ребенок усвоил информацию и воспринимал учителя как личность. Концентрация внимания у ребенка достигает максимума, в первые 15 минут урока, – говорит Акмоншак Нуртаза.

Специалист отмечает, что родители тоже часто допускают ошибки в воспитании, не учитывая особенности нового поколения.

— В процессе воспитания мы часто не принимаем во внимание поколенческие различия и совершаем ошибки. Старшее поколение придерживается позиции: «меня так воспитывали — и я буду так же». Но сегодня это не работает. Тогда было другое время. Сейчас — эпоха развития, информации и открытости. Дети хорошо знают свои права. Если воспитывать их по старым жестким правилам — результата не будет. Но и вседозволенность — не выход. Нужна дисциплина, — заключает она.

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