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Наряды патрулей усилили в Алматинской области

12 Января 2022 13:16
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Наряды патрулей усилили в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента полиции Алматинской области увеличили количество нарядов патрульных полицейских для обеспечения должного уровня защиты жителей областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Приказом начальника ДП, коменданта Алматинской области, увеличены наряды полиции, патрулирующих территорию региона. Это обеспечит должный уровень защиты граждан от мародёров и нарушителей порядка. В Алматинской области с 4 января начались массовые беспорядки, что подвергло жизни мирных жителей опасности, изменив устоявшийся порядок жизнедеятельности. На сегодня ситуация в области взята под контроль и каких-либо нарушений порядка не наблюдаются», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Только по городу Талдыкорган выставлено 20 блокпостов и обеспечивают общественный порядок 35 автопатрулей. По городу созданы 20 групп пеших патрулей в составе участкового инспектора полиции и военнослужащих для прочески дворовых и труднодоступных для транспорта мест. В связи с введенным режимом ЧП, стражи порядка просят жителей не находится вне жилища с 20:00 вечера до 07:00 утра. В указанное время правоохранительные службы, совместно с военнослужащими проводят проческу территории для выявления и задержания опасных преступников. Предупредительные мероприятия предпринимаются для того, чтобы вы случайно не оказались жертвой во время проведения антитеррористической операции.

Напомним, недавно группу лиц с похищенным оружием задержали в Алматинской области.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Серик Сабеков

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