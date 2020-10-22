Наряду с достижениями в экономике, Казахстан последовательно проводит политические реформы - Байбек на ШОС+

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в режиме видеоконференции выступил на международном межпартийном форуме ШОС+, передает МИА «Казинформ».

Повесткой заседания, в котором, помимо государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, приняли участие представители партий из стран СНГ и БРИКС, стали вопросы координации усилий правящих партий по противодействию пандемии, борьбе с социально-экономическими последствиями коронакризиса и обеспечения кибербезопасности в регионе.

В своем выступлении Бауыржан Байбек отметил, что сегодня мир столкнулся с глобальным кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Замедляется рост мировой экономики, обрываются торговые отношения, нарастает геополитическая напряженность. В этой связи взаимодействие между правящими партиями стран-партнеров приобретает особую важность.

«Шанхайская организация сотрудничества, одним из инициаторов создания которой является Первый Президент Республики Казахстан, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Абишевич Назарбаев, имеет огромный потенциал для развития рынков, обеспечения безопасности на значительной территории евразийского континента. Участие в интеграционных проектах, углубление торгово-экономических связей со странами-партнерами вкупе с системными реформами оказали благоприятное воздействие на развитие экономики Казахстана», - сказал он.

Первый заместитель Председателя «Nur Otan» подчеркнул, что наряду с достижениями в экономике, Казахстан последовательно проводит и политические реформы.

«Сегодня по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева значительно упрощена процедура регистрации политических партий, законодательно введено понятие парламентской оппозиции, установлены обязательные квоты для женщин и молодежи в предвыборных списках партий. В рамках реализации 5 институциональных реформ Нурсултана Абишевича Назарбаева избирательная система страны полностью перешла на пропорциональный принцип. Предстоящие 10 января 2021 годы выборы в Мажилис и местные представительные органы всех уровней впервые пройдут по данной системе. Год назад «Nur Otan» запустил программу собственной перезагрузки, ключевым элементом которой стали впервые проводимые на общенациональном уровне праймериз», - рассказал Бауыржан Байбек.

По его словам, в партии «Nur Otan» также придают огромное значение международному сотрудничеству, являясь активными сторонниками углубления сотрудничества не только между партиями, но и структурными подразделениями – молодежными организациями, исследовательскими институтами и школами.

«С учетом переживаемой сегодня глобальной пандемии, считаю важным обсудить в рамках данного форума такие актуальные вопросы, как усиление взаимодействие в области здравоохранения с целью принятия эффективных решений по противодействию пандемии, распространению инфекционных болезней с эпидемиологическим потенциалом. Во-вторых, роль наших партий в борьбе с социально-экономическими последствиями коронакризиса с акцентом на защиту интересов простых людей. И в-третьих, синхронизацию усилий по формированию общего пространства цифрового доверия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ранее озвучил идею создания Центра ШОС по информационной безопасности. С учетом кратно возросшей роли интернет-технологий в жизни стран-партнеров, это стало бы действенным инструментом обеспечения кибербезопасности в регионе», - заключил первый зампред партии «Nur Otan».

В ходе форума «ШОС+» выступили Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, Председатель Бхаратия Джаната Парти Республики Индия Надда Джагата Пракаша, Заведующий международным отделом Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао и многие другие.

В завершение двухдневного форума ожидается принятие итогового документа, определяющего дальнейшее сотрудничество партий в рамках озвученной повестки.