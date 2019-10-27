+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 13 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Наружная реклама: вывески больше не нужно согласовывать

27 Октября 2019 13:25
Поделиться:
Наружная реклама: вывески больше не нужно согласовывать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассказали о правилах согласования наружной рекламы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

Незаконно установленные точки торговли и рекламные конструкции убирают в Атырау

«С 11 апреля 2019 года введены в действие поправки в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы. Теперь процедуры упрощены. Вывески не согласовываются, а разрешительная система на рекламу заменена на уведомительный порядок (по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, 6, третье окно, +7 (7172) 55-72-25)», - сообщили в пресс-службе.

Уведомление направляется не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты размещения наружной (визуальной) рекламы на объектах наружной (визуальной) рекламы.

К уведомлению прилагаются:

- форма сведений, содержащая информацию о периоде и месте размещения наружной рекламы;

- документ, подтверждающий внесение платы за первый месяц размещения наружной рекламы в соответствии с Налоговым Кодексом;

- описание рекламы в произвольной форме на казахском и русском языках с приложением ее эскизов. Ставки платы за размещение наружной рекламы установлены статьей 605 Налогового кодекса.

Как отметили в управлении, ранее предприниматели обязаны были согласовывать вывеску своих заведений в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан и получать разрешение на размещение наружной рекламы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Общество,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив