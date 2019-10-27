Наружная реклама: вывески больше не нужно согласовывать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений рассказали о правилах согласования наружной рекламы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 11 апреля 2019 года введены в действие поправки в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы. Теперь процедуры упрощены. Вывески не согласовываются, а разрешительная система на рекламу заменена на уведомительный порядок (по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, 6, третье окно, +7 (7172) 55-72-25)», - сообщили в пресс-службе.

Уведомление направляется не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты размещения наружной (визуальной) рекламы на объектах наружной (визуальной) рекламы.

К уведомлению прилагаются:

- форма сведений, содержащая информацию о периоде и месте размещения наружной рекламы;

- документ, подтверждающий внесение платы за первый месяц размещения наружной рекламы в соответствии с Налоговым Кодексом;

- описание рекламы в произвольной форме на казахском и русском языках с приложением ее эскизов. Ставки платы за размещение наружной рекламы установлены статьей 605 Налогового кодекса.

Как отметили в управлении, ранее предприниматели обязаны были согласовывать вывеску своих заведений в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан и получать разрешение на размещение наружной рекламы.