Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Нарушивший режим карантина рестобар выявили в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Июля 2021, 08:41
Нарушивший режим карантина рестобар выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Шымкента совместно с мобильной группой ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением требований постановления главного санврача города населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В ходе очередного рейда участковые Енбекшинского РУП выявили расположенный по проспекту Тауке хана рестобар, который работал без соблюдения карантинных требований.

В заведении не было прибора для измерения температуры гостей. Кроме того, несмотря на запрет, посетители рестобара курили кальян.

По факту с администратора объекта была взята объяснительная. Собранные документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

Стражи порядка напоминают, что при нарушении карантинных ограничений, жители подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье своих близких.


Здравоохранение   МВД РК   Шымкент   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе