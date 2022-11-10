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Нарушивший ПДД россиянин пытался дать взятку полицейскому в Актюбинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Ноября 2022, 14:32
Нарушивший ПДД россиянин пытался дать взятку полицейскому в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На гражданина РФ возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику полиции в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В поселке Заречный за нарушение ПДД была остановлена грузовая автомашина Volvо-FN под управлением 56-летнего водителя. За непривлечение к административной ответственности по ст. 601 ч. 2 КРК об АП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» водитель предложил полицейскому взятку.

Сотрудник полиции отказался от денежных средств. Полицейский сообщил о коррупционном преступлении своему непосредственному руководству и в управление собственной безопасности.

По факту возбуждено досудебное производство по ст. 367 ч.1 УК РК «Дача взятки», проводятся следственные действия.


Актюбинская область   Коррупция   МВД РК  
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