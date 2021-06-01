Нарушивший миграционное законодательство  гражданин Узбекистана задержан в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудниками миграционной службы ДП Костанайской области в ходе проведения розыскных мероприятий задержан гражданин Узбекистана, который неоднократно нарушал законодательство, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает полиция, 37-летний мужчина на протяжении двух лет не исполнял решение городского суда о выдворении и скрывался на территории области, избегая наказания.

«Полицейские установили местонахождение нарушителя в городе Костанае. В соответствии с изменениями в Законе Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев», к иностранцу применены меры превентивного ограничения свободы передвижения и принудительного выдворения за пределы Республики Казахстан. Ранее эти меры не были предусмотрены»,- пояснили в ведомстве.

Решением суда в отношении нарушителя санкционировано ограничение передвижения сроком на 30 суток с принудительным выдворением за пределы страны.

По словам начальника отдела управления миграционной службы департамента полиции области подполковника Рината Сыздыкова, иностранные граждане, не исполнившие решение суда о выдворении, будут помешены в специальный приемник. Выдворенным иностранцам необходимо покинуть пределы РК в установленный законом срок.