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    08:48, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Нарушивших правопорядок 98 водителей мопедов выявили на алматинском Арбате

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    Фото: polisia.kz
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На алматинском Арбате полиция проводит отработку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Превентивные меры профилактики правонарушений активизировали после систематических жалоб жителей домов, прилегающих к Арбату, по фактам нарушения тишины. Пешеходная зона с некоторых пор стала не только излюбленным местом отдыха горожан, но и точкой сбора водителей мопедов. И всякий раз сбор сопровождается нарушением общественного порядка, покоя граждан. Эти факторы вызывают обоснованное возмущение местных жителей. «На участке усилено пешее патрулирование, на прилегающей территории – автомобильное. С начала целевой отработки в полицию для принятия мер было доставлено 39 мопедистов. Они были привлечены к ответственности по ст. 437 КоАП РК и ст. 615 КоАП РК. За две недели с Арбата в наше подразделение всего было доставлено 98 водителей мопедов, нарушивших правопорядок», – сказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков. С начала года к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено свыше 4 тысяч водителей мопедов.


    Теги:
    Алматы Видео Закон и право Правоохранительные органы
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