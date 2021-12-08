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Нарушивших правила пребывания 675 иностранцев выявили в Нур-Султане

8 Декабря 2021 19:39
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Нарушивших правила пребывания 675 иностранцев выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 6 по 12 декабря в столице проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», в целях обеспечения надлежащего правопорядка на улицах и в общественных местах столицы, выявления и пресечения незаконной миграции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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За два дня ОПМ сотрудниками столичного гарнизона выявлено 675 факта нарушения правил пребывания иностранных граждан. К административной ответственности привлечен 471 иностранец. За нарушение приглашенными иностранцами установленных правил 180 граждан, а также за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности 24 граждан Республики Казахстан привлечены к ответственности.

Кроме того, задержано пять преступников, находящихся в розыске, из них: 4 граждан Республики Казахстан, 1 иностранец.

Так, в ходе ОПМ «Мигрант» полицейскими задержан 27-летний гражданин Республики Узбекистан, находящийся в международном розыске. Установлено, что в 2018 году он был осужден в городе Ташкенте за совершение хулиганства. Задержанный арестован и передан инициатору розыска.




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