Нарушивших миграционное законодательство пять граждан Бангладеша задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Граждан Бангладеш, нарушивших миграционное законодательство, задержали в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Сотрудниками миграционной службы управления полиции города Туркестана совместно с ДКНБ выявлен факт незаконного пересечения иностранцами границы Республики Казахстан. Так, на автодороге Западная Европа – Западный Китай, проходящей через территорию Туркестана, был остановлен автомобиль Hyundai Starex, направлявшийся в сторону Кызылорды.

При проверке документов стражи порядка выявили пять граждан Республики Бангладеш, у которых отсутствовали въездные визы РК, а также отметка о пересечении государственной границы. Иностранцев доставили в управление полиции города Туркестана для выяснения всех обстоятельств.

Ссобранные материалы переданы по подведомственности в департамент пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области для принятия законного решения.