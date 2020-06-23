Нарушившие правила ЕНТ смогут поступить в вуз с январским сертификатом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарушившие правила проведения Единого национального тестирования смогут воспользоваться сертификатом и платно поступить в вузы. Об этом заявили в Национальном центре тестирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вы сдавали ЕНТ в январе 2020 года, то с данным сертификатом вы можете поступить в вуз на платной основе (при условии, что есть проходные баллы). Так как закон обратной силы не имеет, даже если вы были не допущены либо ваши результаты аннулированы на июньском ЕНТ, январский сертификат остается действительным», - сообщили в Национальном центре тестирования.

Отметим, что для платного поступления в вузы ЕНТ проводится четыре раза (в январе, марте, июне и августе).

Напомним, в первый день ЕНТ 73 тестируемых не были допущены к тестированию, 91 тестируемый был исключен за нарушение правил проведения ЕНТ уже во время тестирования. Общее число недопущенных за нарушения составило 164 человека.