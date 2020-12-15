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Нарушившие правила ЕНТ абитуриенты сами отказывались от гранта – Сергей Пен

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Декабря 2020, 12:13
Нарушившие правила ЕНТ абитуриенты сами отказывались от гранта – Сергей Пен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Администратор проектного офиса по противодействию коррупции «ADAL BILIM» Сергей Пен рассказал о мерах по повышению уровня академической честности среди абитуриентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Удаление и недопуск тех, кто нарушал академическую честность на ЕНТ или КТ. В сравнении с прошлым годом в 2020 году было изъято в 70 раз меньше запрещенных предметов. При этом в 100 раз больше было принято мер по аннулированию результатов, практически по каждому случаю», - сказал Сергей Пен на аппаратном собрании Министерства образования и науки РК.

Он привел конкретные цифры.

«Если в прошлом году таких случаев было 24, то в этом году их 2,5 тысячи – аннулирование результатов тех, кто нарушал правила ЕНТ по итогам просмотра видеозаписи. Это был очень важный сигнал, потому что более 100 человек по итогам просмотра видеозаписи были лишены присужденных грантов. Это был сигнал о том, что если даже тебя не поймали за руку во время ЕНТ, то по анализу видеозаписи ты все равно понесешь ответственность», - отметил спикер.

«Это оказало очень важный воспитательный эффект, потому что были случаи, когда получив уведомление, ребята сами отказывались от гранта, не дожидаясь официального решения о лишении», - добавил С. Пен.


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