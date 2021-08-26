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Нарушившие карантинный режим пять заведений выявлены в Нур-Султане

26 Августа 2021 17:35
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Нарушившие карантинный режим пять заведений выявлены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки мобильной группой Нур-Султана проверено 60 увеселительных заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Мобильные группы продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима. За прошедшие сутки были проверены около 60 заведений на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены пять объектов, нарушивших карантин.

Бар «Мята SKY» по улице Сыганак, несмотря на запрет работы, в 23:23 часов функционировал и принимал посетителей. В заведении находились 25 клиентов.

При проверке кафе «Мария» и «Кавказская Пленница» в ночное время осуществляли свою рабочую деятельность, не соблюдая график работы, указанный в ПГСВ, тем самым нарушили карантинный режим.

В отношении владельцев собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.


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