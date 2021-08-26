Нарушившие карантинный режим пять заведений выявлены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки мобильной группой Нур-Султана проверено 60 увеселительных заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мобильные группы продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима. За прошедшие сутки были проверены около 60 заведений на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены пять объектов, нарушивших карантин.



Бар «Мята SKY» по улице Сыганак, несмотря на запрет работы, в 23:23 часов функционировал и принимал посетителей. В заведении находились 25 клиентов.

При проверке кафе «Мария» и «Кавказская Пленница» в ночное время осуществляли свою рабочую деятельность, не соблюдая график работы, указанный в ПГСВ, тем самым нарушили карантинный режим.

В отношении владельцев собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

