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Нарушившего ПДД на 2 млн тенге водителя Audi задержали в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 13:30
Нарушившего ПДД на 2 млн тенге водителя Audi задержали в Алматы Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель Audi, нарушивший ПДД на сумму свыше 2 млн тенге, задержан полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно сведениям автоматизированных программных комплексов, водитель зарегистрированной в РФ Audi за непродолжительное время 92 раза нарушил ПДД. Общая сумма штрафа составила 2 млн 289 тысяч 306 тенге.

«Все нарушения были зафиксированы видеосистемами города. Чаще всего водитель нарушал скоростной режим. Вычислить и задержать его удалось с помощью автоматизированной системы «Қорғау – Опасный водитель».

Полиция Алматы проводит целенаправленную работу по выявлению и привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и имеющих неоплаченные штрафы. С начала года комплекс «Қорғау» на дорогах мегаполиса выявил 3 тысячи 501 правонарушение», – сказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

По словам спикера, накануне на дорогах Алматы также были задержаны еще две автомашины с иностранным учетом, водители которых допустили правонарушения на сумму не менее 800 тысяч тенге каждый. Их автотранспорт тоже водворен на специализированную штрафную стоянку.


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