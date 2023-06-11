Нарушителя за розжиг костра в Иле-Алатауском нацпарке оштрафовали на более чем 1 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы нарушителя за розжиг костра в Иле-Алатауском Национальном природном парке оштрафовали на сумму свыше 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

На основании штормового предупреждения Казгидромет в горах Алматы объявлен высокий класс пожарной опасности. Весь личный состав ДЧС переведён на усиленный вариант несения службы, проводится мониторинг по предупреждению природных пожаров.

С начало пожароопасного периода ДЧС совместно с МПС, ГНПП осуществлено более 45 рейдов, пресечено 4 нарушений правил пожарной безопасности, привлечено к административной ответственности 4 физлиц по ст.367 КРК об АП в виде штрафа на общую сумму 1 380 000.

Также природоохранной полицией было составлено 5 протоколов по статье 505 КобАП РК в виде предупреждения.

На территории города Алматы имеется 20 тыс.805 га. Иле - Алатауского национального парка.

Чтобы не допустить природные пожары работают мобильные групп из числа сотрудников Департамента ЧС и полиции города Алматы. Помогают им нести службу конные и пешие патрули лесохозяйственных учреждений, также привлекаются волонтеры. Эти группы проверяют потенциально «горячие» точки, где могут возникнуть пожары.

«При рейдовых мероприятиях применяются беспилотные летательные аппараты (дроны) оснащенные тепловизорами и системой оповещения, автомобили оповещения. Как нам всем известно, территории природных парков, расположенных на территории города, имеют статус особо охраняемых природных территории. Предупреждаем, что факты розжига костров будут строго пресекаться, так как при засухе и жаркой погоде трава быстро воспламеняется, что может привести к пожару. Призываем жителей и гостей южной столицы не бросать окурки на сухую траву, не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами. Особую опасность представляют люди, которые осознанно поджигают сухую траву, например, чтобы привести в порядок близлежащую территорию. К примеру, владельцы частных подворий и садоводы поджигают нескошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор», - сообщили в ДЧС Алматы.

Необходимо помнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, могут понести как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения и причиненного ущерба, отметили в ДЧС Алматы.