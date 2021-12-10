+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нарушителя с двойным гражданством выдворили за пределы Казахстана

10 Декабря 2021 09:45
Поделиться:
Нарушителя с двойным гражданством выдворили за пределы Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Иртышского района Павлодарской области выявили 59-летнего мужчину с двойным гражданством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Новости по теме
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции Выдворенный из страны иностранец изменил паспортные данные и вернулся в Казахстан Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане

В ходе проведения ОПМ «Мигрант» полицейские Иртышского района установили 59-летнего гражданина Казахстана, который в июне этого года получил гражданство Российской Федерации, при этом не оформил документы на выезд за пределы Республики Казахстан

«После получения паспорта гражданина Российской Федерации мужчина прибыл на территорию республики. При этом, согласно статье 21 Закона РК «О гражданстве», он должен был сообщить о получении иностранного гражданства в течение 30 дней в органы внутренних дел. Сотрудниками полиции за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве в отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 496 части 2 КРКоАП, материал направлен в суд»,- сообщил исполняющий обязанности начальника Отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Серик Усенов.

Постановлением суда гражданин РФ признан виновным в совершении правонарушения, и ему было назначено наказание в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан.
Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Россия   #мигранты  
Поделиться:
Новости по теме
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции
Выдворенный из страны иностранец изменил паспортные данные и вернулся в Казахстан
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Популярное
1 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
2 Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
3 Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
4 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
5 Аскар Мамин открыл новый завод и вручил госнаграды жителям Акмолинской области
6 Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Читайте также
81 новый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области
Из задымлённой квартиры спасли 7-летнего мальчика в Экибастузе
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Аскар Мамин открыл новый завод и вручил госнаграды жителям Акмолинской области
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив