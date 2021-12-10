Нарушителя с двойным гражданством выдворили за пределы Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Иртышского района Павлодарской области выявили 59-летнего мужчину с двойным гражданством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В ходе проведения ОПМ «Мигрант» полицейские Иртышского района установили 59-летнего гражданина Казахстана, который в июне этого года получил гражданство Российской Федерации, при этом не оформил документы на выезд за пределы Республики Казахстан

«После получения паспорта гражданина Российской Федерации мужчина прибыл на территорию республики. При этом, согласно статье 21 Закона РК «О гражданстве», он должен был сообщить о получении иностранного гражданства в течение 30 дней в органы внутренних дел. Сотрудниками полиции за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве в отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье 496 части 2 КРКоАП, материал направлен в суд»,- сообщил исполняющий обязанности начальника Отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Серик Усенов.

Постановлением суда гражданин РФ признан виновным в совершении правонарушения, и ему было назначено наказание в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан.