Нарушителя границы задержали в вагоне поезда в СКО

БУЛАЕВО. КАЗИНФОРМ - Пограничным нарядом отделения пограничного контроля «Булаево» департамента Пограничной службы КНБ РК по Северо-Казахстанской области при попытке незаконного пересечения границы в Российскую Федерацию задержан иностранный гражданин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Нарушитель государственной границы был выявлен в ходе проведения пограничного контроля в верхней части вагона грузового поезда.

Задержанный был привлечен к административной ответственности по ст. 514 ч.1 КоАП РК