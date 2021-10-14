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    03:13, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нарушители порядка и чистоты в столице оплатили свыше 27 млн тенге штрафов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения более эффективной координации и централизованного мониторинга за безопасностью в городском центре «iKOMEK» располагаются сотрудники Департамента полиции г.Нур-Султан, совместно с которыми с начала текущего года по сентябрь выявлено 12 023 правонарушений. Оказано содействие в раскрытии 96 уголовных преступлений, передает МИА «Казинформ».

    «В результате, по оформленным протоколам административных правонарушений в бюджет перечислено 27 288 535 тенге оплаченного штрафа», - говорится в сообщении городского центра «iKOMEK» в Instagram.


    Теги:
    МВД РК Астана Акимат Видео Правоохранительные органы
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