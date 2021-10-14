Нарушители порядка и чистоты в столице оплатили свыше 27 млн тенге штрафов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения более эффективной координации и централизованного мониторинга за безопасностью в городском центре «iKOMEK» располагаются сотрудники Департамента полиции г.Нур-Султан, совместно с которыми с начала текущего года по сентябрь выявлено 12 023 правонарушений. Оказано содействие в раскрытии 96 уголовных преступлений, передает МИА «Казинформ».

«В результате, по оформленным протоколам административных правонарушений в бюджет перечислено 27 288 535 тенге оплаченного штрафа», - говорится в сообщении городского центра «iKOMEK» в Instagram.