Нарушители ПДД предлагали взятки полицейским в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске пресечена дача ряд фактов дачи взятки сотрудникам полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полиции сообщили, что во время патрулирования улиц областного центра автоэкипажем батальона патрульной полиции ДП ВКО была остановлена автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado под управлением 70-летнего водителя, который совершил административное правонарушение, а именно двигался задним ходом на перекрестке улиц Абая – Интернациональная.

«В ходе составления протоколов об административном правонарушении, водитель иномарки с целью избежания административной ответственности предложил сотрудникам полиции денежные средства в размере 5 тысяч тенге. Несмотря на предупреждения со стороны стражей порядка о противоправных действиях, которые рассматриваются как дача взятки, мужчина, будучи осведомлённым об уголовной ответственности за свои действия, положил деньги в бардачок служебной машины», - пояснили в пресс-службе полиции.

Еще один нарушитель был выявлен на территории 1-ой городской больницы. 60-летний водитель автомашина марки «Лада Гранта» припарковал свой транспорт под знаком «Стоянка запрещена». При составлении протокола нарушитель в салоне служебной автомашины стал предлагать сотрудникам полиции денежное вознаграждение.

«На предупреждение об его незаконных действиях водитель автомашины не отреагировал и положил на стол в салоне патрульной автомашины марки УАЗ денежные средства в сумме 5 000 тенге. О данном правонарушении сотрудники батальона патрульной полиции незамедлительно сообщили на канал «102», - сообщили в полиции.

Наряду с этим, сотрудниками полиции на улице Виноградова был остановлен 51-летний пешеход, который совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 615 ч. 1 КоАП РК, а именно при пересечении проезжей части дороги не руководствовался сигналами светофора или регулировщика. После чего остановленный гражданин стал предлагать стражам порядка денежное вознаграждение за непривлечение его к административной ответственности. На предупреждение полицейского о его незаконных действиях нарушитель не отреагировал. Далее попытался вложить в карман форменной куртки сотрудника БПП денежные средства в размере 2 000 тенге.

В настоящее время по всем фактам управлением собственной безопасности ДП ВКО начаты досудебные расследования по признакам уголовного правонарушения по статье 367 ч. 1 УК РК «Дача взятки». При этом в отношении троих подозреваемых составлены протоколы об административном правонарушении, противоправные действия подозреваемых зафиксированы на видеожетоны полицейских.