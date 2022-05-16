16 Мая 2022 22:17

Нарушители оштрафованы на 16 млн тенге за несанкционированные свалки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице ликвидировано 48 участков с несанкционированными свалками, вывезено более 4 тыс. 600 тонн отходов. На нарушителей наложен штраф в размере 16 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В 2021 году было ликвидировано более 330 несанкционированных свалок, вывезено более 60 тыс. тонн мусора, в 2020 году ликвидировано свыше 220 участков.

Районными акиматами совместно с департаментом экологии, природоохранной полицией, службой «I-komek 109» посредством городских камер видеонаблюдения «Сергек» ведутся усиленные работы по недопущению появления несанкционированных свалок, привлечению нарушителей к ответственности.

Так, для недопущения появления новых несанкционированных свалок с июня прошлого года в пять раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами. Для физических лиц с 10 МРП до 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства с 30 МРП до 100 % от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства – до 200 % от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.



